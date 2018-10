Després de molts mesos de feina, reunions i temps de reivindicacions, els educadors socials tindran un col·legi oficial que els protegeixi i marqui les competències dels professionals d'aquest àmbit. El Govern i la representació provisional del col·lectiu d'educadors estan acabant d'ultimar els estatus que han de servir per donar forma i base al nou col·legi. Les dues parts implicades tenen previst reunir-se, per última vegada, a finals de gener o principis de febrer. Les últimes trobades que s'han realitzat han estat molt profitoses i han servit per definir, des del punt de vista més tècnic, els estatuts i l'encaix d'aquests en la normativa andorrana. “Estem molt satisfets dels fruits que han donat i acabaran donant les reunions establertes amb l'executiu”, explica el secretari provisional del COESA, Carles Perea.

Un cop realitzada l'última trobada amb el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, els estatuts del col·legi s'han de convertir en proposta de llei i entrar a tràmit parlamentari. D'aquesta manera, un cop aprovat el text per la comissió provisional del col·lectiu d'educadors socials, el Govern presentarà la proposta de llei al Consell General i, si s'escau, fer oficial el Col·legi Oficial d'Educadors/es Socials d'Andorra (COESA). Un cop aprovada la nova normativa, es podran col·legiar totes aquelles persones que tinguin acreditada alguna titulació relacionada amb l'educació social i aprovada pel Marc Andorrà de Titulacions d'Ensenyament Superior 2 (MATES2).

L'objectiu del COESA és treballar per la professionalització de la tasca de tots els àmbits competencials, evitar l'intrusisme i promocionar l'educació social al Principat, diversa en molts àmbits com els serveis socials, l'educació formal, les presons, la gent gran, discapacitat i autonomia de les persones, entre d'altres. La regulació, segons desgrana Perea, ha d'ajudar a delimitar les competències i, especialment, a protegir-les en el nou marc legal que abasten els serveis socials i sociosanitaris en l'àmbit formal, no formal i informal.

Una de les futures potes importants que ha de servir per impulsar el col·legi i també per nodrir els propis col·legiats és la formació continuada. La idea és que amb les quotes que pagarà cadascú, l'òrgan pugui organitzar i impulsar tallers, xerrades o cursos per fomentar la formació.