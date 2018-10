L'activitat està destinada als amants de l'esquaix, majors de 18 anys, amb l'objectiu de promocionar la pràctica de l'esport i també de donar a conèixer les instal·lacions esportives de la parròquia.

El campionat comptarà amb dues categories, la de Socis, per als abonats als centres esportius encampadans, que tindran la inscripció gratuïta al torneig, i la categoria Open, per als no socis, que hauran dʼabonar set euros per poder participar al torneig.

La competició compta amb la col·laboració de lʼAssociació dʼEmpreses dʼEncamp i de Viladomat.