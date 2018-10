Hi ha gent que és incapaç de pintar un quadre i fins i tot hi ha gent que no sap com fregir un ou. No obstant això, Michele Baldini, un mexicà de 20 anys, és capaç de fer autèntiques obres d'art amb l'ou com a principal eina.

El jove, que a més estudia medicina, acumula més de 10.000 seguidors al seu compte d'Instagram ( @theeggshibit ), on publica totes les seves obres. L'artista ha confessat que "la idea va començar amb un símbol simple d'ou fregit Yin-Yang i ha crescut des d'allà" .

Després d'aquesta primera prova, Baldini acostuma a mostrar múltiples logos i icones de la cultura popular occidental, dissenyant des de la cara de Darth Vader fins el logo de Beats, el de Starbucks o la silueta de diferents països.