L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) s'ha tornat a posar aquest Cap d'Any sota la batuta del director Marzio Conti per oferir el tradicional concert amb el qual es dona la benvinguda a l'any nou. L'Auditori Nacional s'ha omplert, de fet ja feia un parell de dies que les entrades estaven exhaurides, per escoltar un concert en el qual, per segon any consecutiu, l'ONCA ha estat dirigida pel que va ser el primer director principal de l'orquestra. Els assistents han pogut gaudir d'un concert que ha arrencat amb la coneguda obertura d''El ratpenat' de Johann Strauss, de qui també s'ha interpretat la polca ràpida 'Tritsch-Tratsch Polka, op. 214', el vals 'Roses del sud, op. 388', la polca 'Galop del bandit, op. 378' i el vals 'El Danubi Blau, op. 314'. De fet, ha estat una actuació molt centrada en les danses amb les quals, segons Conti, es volia que el públic “gaudís”.

Així, durant el recital també s'ha pogut gaudir de la música més optimista de Johannes Brahms, de qui s'han ofert quatre danses hongareses: la 'Dansa hongaresa núm. 3 en fa major', la 'Dansa hongaresa núm. 5 en sol menor', la 'Dansa hongaresa núm. 1 en sol menor' i la 'Dansa hongaresa núm. 10 en fa major'. Els músics han interpretat, a més, la 'Dansa de l'hivern' i la 'Dansa de la primavera' que Verdi va compondre per a l'òpera 'Les vespres sicilianes'.

El concert de Cap d'Any Ordino i Fundació Crèdit Andorrà s'ha centrat molt en les obres d'Strauss, Brahms i Verdi, ja que segons ha explicat Conti es volia “mostrar com crear una cosa variada, fresca i popular” amb la voluntat que fos un programa “molt entretingut”. El director italià s'ha mostrat molt content de tornar a dirigir la que va ser la “seva” orquestra i ha assegurat que si l'any que ve el tornen a convidar repetirà, ja que per a ell és “un plaer” venir a Andorra. De fet, ha confessat que “un part” del seu cor està al Principat.