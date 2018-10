La Policia va detenir, al llarg de la setmana passada fins a sis persones a les fronteres que intentaven entrar al país amb diferents quantitats de droga. Es dona la circumstància que en tots els casos eren turistes i que tots duien diferents tipus d'estupefaents. Així, la primera de les detencions va ser dimarts, a la frontera amb França, i es tracta d'un turista de 34 anys que intentava introduir al Principat 1,7 grams d'heroïna, vuit comprimits de metadona (tot i no tenir recepta mèdica) i onze grams de marihuana.

L'endemà, un turista de 22 anys va ser detingut amb 11,5 grams d'èxtasi i deu grams d'haixix. I ja el dia 30 de desembre, van ser detingudes tres persones: un turista de 34 anys que va ser trobat en possessió d'1,5 grams de cocaïna i 3,5 d'speed; un altre turista de 29 anys, quan intentava introduir 1,6 grams de cocaïna i 2,3 grams de marihuana. I, un altre home no resident de 26 anys, que duia en una bossa de mà 1,6 grams de cocaïna i 25 grams d'haixix. Es dona la circumstància que aquesta persona viatjava en un autobús de línia regular i que va ser el gos ensinistrat per a la detecció d'estupefaents el que va detectar la presència de droga entre les pertinences d'aquesta persona. A l'últim, un altre turista va ser controlat a la duana del Riu Runer (com les quatre persones anteriors) amb 1,5 grams d'èxtasi, 4,8 de marihuana i 2,2 d'haixix.

En total, la Policia va efectuar la setmana passada setze detencions i entre aquestes també cal destacar, el dissabte, la de dos turistes de 24 i 25 anys que havien sostret un element decoratiu de Nadal, concretament un ren de grans dimensions, del carrer Bonaventura Riberaygua. Van ser controlats al carrer Roureda de Sansa en possessió d'aquest ninot.

D'altra banda, un resident de 42 anys va ser detingut per haver abordat la seva exparella a l'escala del seu domicili i haver-li agafat per la força el mòbil, fugint del lloc dels fets, a Escaldes-Engordany. La Policia el va detenir per un delicte contra el patrimoni i un altre contra la integritat física en l'àmbit domèstic. El mateix dia, dijous, un altre home resident de 58 anys va ser detingut per uns fets ocorreguts arran d'un incident de circulació. Arran d'aquest problema de circulació, el detingut es va començar a discutir amb un jove de 19 anys, la qual cosa va derivar en un forceig que li va causar erosions al coll a la víctima, que va acabar també amb la samarreta estripada. A més, el detingut duia a la mà un martell per tal d'intimidar l'altre, segons la Policia.

Entre les detencions també hi va haver la d'una turista de 24 anys que es trobava, dilluns 25 a les sis de la matinada, en “un important estat d'embriaguesa” cridant al mig del carrer. Quan la Policia li va voler fer veure “la seva actitud irrespectuosa” va començar a proferir injúries contra els agents, i quan li van demanar d'identificar-se es va negar, oposant també una forta resistència al seu control. I els agents també van arrestar, dissabte a Encamp, un no resident de 33 anys que tenia pendent de complir una ordenança penal per conducció temerària i per la qual havia estat condemnat a vuit mesos de presó, dos ferms, una pena que havia estat substituïda per cinc anys d'expulsió. Es trobava, doncs, al país, incomplint aquesta decisió judicial.

A l'últim, altres quatre persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l'alcohol. Tres van estar relacionades amb accidents i una d'elles, un home no resident de 24 anys, va donar la taxa més alta, 2,24 grams d'alcohol per litre de sang.