El creixement de la població previst a la parròquia d'Ordino, sumat a una demanda cada vegada més gran de tenir instal·lacions interiors on practicar esport, ha motivat la definició d'un full de ruta per al Centre Esportiu d'Ordino (CEO), a deu anys vista. La corporació l'ha tancat recentment, i preveu anar derivant el CEO cap a una instal·lació 100% esportiva, i no tan un espai social o lúdic. L'objectiu és ampliar progressivament el centre en detriment de les sales de reunions, la zona d'oci i l'oficina de Turisme que acull actualment, ha explicat el conseller de Turisme i Esports del comú, Jordi Serracanta. La primera fase començarà durant el primer semestre d'aquest 2018 i consta de la construcció d'un edifici annex que es convertirà en l'entrada principal, nous vestidors i un ascensor públic. Està previst que els treballs finalitzin abans d'acabar l'any.

Per desenvolupar aquesta primera fase es compta amb un pressupost d'1.050.000 euros. L'edifici annex, anomenat el Cub, anirà on ara hi ha les escales que van des del pàrquing inferior fins l'entrada principal. Aquesta entrada serà eliminada i l'accés es farà pel Cub. Passarà a ser l'entrada principal i única del CEO, ja que la de la zona superior es tancarà.

Tot aquest procés es farà en paral·lel al trasllat de l'oficina de Turisme actual a la Casa de la Muntanya (a Casa Ferino), i del també trasllat de l'escola d'art la Capsa cap al nou edifici que s'està construint a les escoles velles. Tots dos moviments es preveu que siguin una realitat la tardor vinent.

Pel que fa a l'ascensor públic, serà de l'estil del que connecta el carrer Prat de la Creu amb la plaça del Poble d'Andorra la Vella, ha indicat Serracanta. Connectarà la zona inferior del pàrquing amb la zona superior on ara també hi ha zona d'aparcament.

Tornant al Cub, a banda de convertir-se en l'entrada principal, disposarà dels nous vestuaris del CEO, despatxos i una sala per al club de judo d'Ordino, que és l'única activitat esportiva de la parròquia que no es duu a terme en zona comunal, ha recordat Serracanta. Per manca d'espai es desenvolupa en una sala cedida pel Govern al Centre de Tecnificació d'Ordino.

Una de les premisses de tot aquest projecte, ha assenyalat el conseller, és que no alteri el “funcionament normal” de la instal·lació esportiva i que no s'hagi de tancar. De fet, de moment els vestuaris actuals seguiran funcionant, i quedaran per a activitats extraescolars. Ja de cara a properes fases i un cop hi hagi més pressupost, es tancaran els vestuaris antics per ampliar el centre esportiu, també amb més sales, per exemple, per a les activitats dirigides. I si les necessitats segueixen augmentant, el full de ruta també preveu el tancament de l'actual 'xiqui parc'.

El CEO ja va patir una remodelació important l'any 2014, unes reformes per convertir-lo en edifici més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Les que es duran a terme els propers mesos van més encarades a l'usuari.