El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat aquest diumenge que l'acord amb la Unió Europea (UE) ha de ser la “clau de volta” de les reformes que s'han fet durant els darrers anys. “Estic segur que el 2018 pot ser un any de grans consensos al tomb d'aquesta qüestió”, ha augurat durant el discurs de Cap d'Any, enregistrat a la sala de turbines de la central hidroelèctrica de FEDA.

“Avui Andorra torna a créixer i a generar riquesa i llocs de treball precisament perquè hem fet les reformes i les adaptacions necessàries”, ha afirmat Toni Martí, tot i que “sé i soc conscient que no ha estat fàcil per a ningú, però amb l’ajuda de tots estem retrobant el camí del creixement”. Segons el cap de Govern, “a casa nostra ja no hi ha lloc per a algunes velles pràctiques del passat, que solament beneficiaven a uns quants. Quan expliquem el que som, els nostres veïns europeus ens entenen i ens respecten”.

Toni Martí també ha parlat de sobirania energètica. En aquest sentit, ha explicat que, al llarg dels propers anys, Andorra produirà un percentatge “cada vegada més alt” de l’energia que consumeix i serà “menys dependent de l’exterior”. A la vegada, ha dit, l’energia produïda al país provindrà de fonts renovables i menys contaminants, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic. Una de les prioritats dels propers mesos, segons Martí, ha de ser l’aprovació d’una llei de transició energètica que “posi les bases legals d’aquest canvi de model”. Així, “Andorra pot arribar a ser un referent en política energètica i respecte al medi ambient”.

El cap de Govern també s'ha referit a l'educació i a les polítiques socials. “La millora constant dels nostres sistemes educatius i una política social capdavantera ens permeten afirmar que la cohesió de la nostra societat està avui encara més protegida i garantida que fa uns anys”, ha assegurat Martí. En aquest sentit, ha explicat que el Consell General tindrà l’oportunitat de debatre i –si s’escau– aprovar una llei per a la millora de l’escola andorrana i unes noves lleis laborals que acabin de desenvolupar el títol segon de la Constitució.