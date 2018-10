No dubtem que un viatge és un d'aquests regals perfectes i que més ens encanten. Doncs, ara bé, hi ha vols barats per fer aquesta escapada < / b> tan desitjada i que li facis passar un dia especial a la persona que tant vols.

Podem dir-te que una de les destinacions més recomanats per aquest Nadal és la capital de Dinamarca, Copenhaguen. No et quedis sense mirar un d'aquests vols per al dia de Reis !

Aquesta ciutat és l'exemple perfecte per fer una escapada i alhora una de les ciutats europees més populars del moment. La seva grandària, la proximitat entre els llocs, la multitud de coses a veure i la gastronomia és el que caracteritzen Copenhaguen . Un únic problema que podem atribuir-li a aquesta destinació és el cost de la vida allà.

La vol low cost t'està esperant!