A l'últim cap de setmana de l'any, la curiositat ha pres, aquest dissabte al matí, la plaça del Poble d'Andorra la Vella, amb la història de 'L'estrany viatge del senyor Tonet'. Es tracta d'un home que ha perdut la creativitat i que, per recuperar-la, realitza un viatge a un món imaginari i viu diverses aventures. Per tal de descobrir-les, els nens i nenes han hagut de jugar amb les creacions de la companyia d'arts de carrer Tombs Creatius. Es tracta de 10 jocs inventats, construïts a base de fusta, palets o mobles antics, i cada un recull una de les històries del senyor Tonet. El director de Tombs Creatius, Toni Tomàs, ha explicat a l'ANA que “el joc és la clau perquè puguin descobrir el personatge” i que estan pensats perquè el nen o nena “torni a sentir que el joc és el joc, i que l'element de fusta el torna a acostar a la natura i a allò real”.

Amb els cinc anys que fa que existeix aquesta col·lecció de jocs de 'L'estrany viatge del senyor Tonet', ja ha viatjat per arreu d'Europa. La premissa principal és la curiositat. Segons Tomàs, “el nen vol jugar perquè vol descobrir què hi ha amagat i el personatge”. En aquest sentit, el creador dels jocs apunta que “quan jugues amb els nens amb el joc i la creativitat, ho tens tot guanyat”. Els pares, però, també han gaudit de la proposta, ajudant els fills quan no se n'acabaven de sortir. El conte, dissenyat per Carles Porta, es publicarà a Anglaterra l'any vinent.

Tombs Creatius té diverses col·leccions de jocs, que ja ha portat al Principat en altres ocasions. De fet, la companyia celebrarà els 20 anys el proper 2018 i, com a curiositat, el seu director ha dit que la primera actuació va ser precisament aquí, a Sant Julià de Lòria.

Els jocs de 'L'estrany viatge del senyor Tonet' estaran situats, aquest dissabte a la tarda, de 17 a 20 hores, a la plaça Guillemó. A més, la companyia La Tal torna a visitar el país per oferir de nou l'espectacle 'El Carrilló', a partir de les 18.30h a la plaça del Poble.