El comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest divendres l’adjudicació dels treballs d’urbanització del carrer de la Plana de Santa Coloma per un import de 738.000 euros. Aquestes obres, que tindran una durada de nou mesos i es faran per fases, suposaran que aquest carrer, que dona accés a l’escola andorrana, compti amb voreres, passos de vianants i també una plaça al davant de l’entrada principal de l’escola. A més, es modificarà l’accés a l’avinguda d’Enclar.

Prèviament a aquesta adjudicació ha tingut lloc l’aprovació per unanimitat, per part del consell de comú, del conveni urbanístic amb la societat propietària d’un terreny a la zona, que en fa una cessió anticipada d’un terreny de 63 metres quadrats, la qual cosa “facilita” el disseny d’aquesta remodelació, tal com ha posat en relleu la cònsol major, Conxita Marsol. El conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, ha destacat que aquesta és “una millora urbanística cabdal” ja que fins ara no hi havia voreres al llarg d’un carrer que compta amb molta circulació de vehicles i amb el pas de tots els alumnes, famílies i professors que van al centre escolar. A més, s’aprofiten les obres per fer la separativa i FEDA i Andorra Telecom també hi faran treballs. Cortés també ha volgut remarcar que el fet que es facin els treballs per fases ha de suposar que no s’incideixi en l’activitat escolar.

La consellera del Partit Socialdemòcrata+Independents Dolors Carmona ha destacat el fet que es faci la concessió a l’empresa Pidasa quan precisament està sent objecte d’un expedient sancionador i les dues conselleres del PS+I s’han abstingut, per aquest motiu, en la votació. Marsol li ha respost que aquest expedient no està resolt i que ara es comptava amb els diners per fer aquest projecte, per la qual cosa, no s’ha volgut posposar. També ha recordat que una part, vora el 50%, del cost l’assumirà el Govern, motiu pel qual el comú haurà de percebre aquests diners.

D’altra banda, el comú ha aprovat també el conveni urbanístic amb l’associació de promoció urbanística del Prat del Rull relatiu a la construcció d’un aparcament públic soterrat al carrer del Consell General. El comú assumirà el cost de la construcció de l’aparcament i a més d’un vial que hauria correspost a aquesta associació. Per aquest motiu, la corporació percebrà 1,9 milions per l’execució d’aquest carrer. Les obres començaran de manera imminent, segons Marsol. Aquest acord ha estat aprovat per unanimitat.

A l’últim, des de PS+I s’ha criticat l’ampliació del contracte a l’empresa Treballs Públics Comesa relatiu a la construcció de la xarxa separativa als carrers de la Creu Grossa, Closes de Guillemó i Bisbe Príncep Iglesias. El conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, ha destacat diferents imprevistos que han fet que el cost del projecte s’hagi encarit. Així, ha destacat que el tub de col·lector que es va posar a les escales que uneixen la zona amb l’avinguda Meritxell s’ha hagut de desplaçar i que l’excavació es va haver de fer amb màquines més petites de les previstes per la proximitat dels edificis, entre d'altres aspectes. Carmona ha destacat que en el seu moment ja van dir que el procediment de contractació no era el més adient i ha remarcat que hi ha hagut “manca de planificació” perquè s’hagués hagut de fer un altre concurs. Per aquest motiu, les dues conselleres del PS s’han abstingut.