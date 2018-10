'Steve Jobs' existeix. És una marca de roba i resideix a Itàlia. Els germans Vincenzo i Giacomo Barbato han aconseguit tirar endavant un projecte que va comptar amb diverses traves legals imposades per Apple, que al principi va cometre l'error de no registrar com a marca el nom del seu creador.

va ser el 2012 quan va començar el negoci tèxtil derivant en una demanda immediata per part del gegant tecnològic. La companyia de la 'poma mossegada' al·legava davant els tribunals que els germans Barbato havien plagiat el seu logo -en aquest cas una J mordida-, però finalment la justícia italiana ha argumentat que aquesta 'J' no és comestible com la poma i, per tant, no hi ha plagi.

Per això, segons informa The Verge, l'empresa podrà seguir utilitzant el nom del creador d'Apple per comercialitzar les seves peces i, de fet, plantegen expandir el seu negoci i obrir una línia de negoci tecnològic que pugui fins i tot fer-li la competència a Apple.