Com viuràs tu el compte enrere de Cap d'Any? Ho veuràs a la televisió? ¿Estaràs a la Puerta del Sol? ¿Preferiràs donar la benvinguda al nou any sense raïm ni campanades? Per si no tenies prou alternatives, ara també podràs viure les campanades de Cap d'Any al més pur estil ianqui .

La plataforma Livestream ha posat a disposició de qualsevol un enllaç gratuït a través del qual podràs viure el compte enrere des de primera fila de la plaça novaiorquesa de Times Square.

l'esdeveniment serà retransmès a través d' TimesSquareNYC i TimesSquareBall des de les 23.00 hores (hora local), moment en què començarà la tradicional pujada de la bola de vidre.

Això sí, recorda que el fus horari nord-americà no és el mateix que l'espanyol!