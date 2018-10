Una actualitat combinada amb temes d'interès del món virtual tan canviant o del món de les curiositats més espectaculars o més senzilles o del per què de les tradicions de tota la vida o de les més noves o dels esports, o de la saviesa, o del cinema, o… Per això us oferim algun remake en l'edició d'avui.

El QUÈ!, “un diari diferent”, em va comentar fa pocs dies un noi jove. Un diari diferent que arriba, doncs, als 100 números de vida. I que, paradoxalment, en assolir aquesta meta, s'acomiada de tots vosaltres.

Per aquest motiu, l'equip que hem anat construint cadascun d'aquests 100 números del QUÈ! us volem dir un GRÀCIES! ben efusiu per haver-nos fet confiança. Gràcies als nostres lectors, el tresor més valuós, al cap i a la fi. Gràcies als anunciants que han volgut ser-hi presents. Gràcies als qui s'han deixat “despullar” una miqueta en l'entrevista de la contra.

Gràcies, sobretot, als professionals de Cadena Pirenaica i als collaboradors que han revestit de material gràfic i redaccional les pàgines del diari, als que signem i ens deixem veure, i als que treballen de manera amagada i no surten a les fotos. Si hagués d'anomenar-los a tots, segur que em deixaria a algú. Això sempre passa. Així que no ho faré. Pel meu tarannà, ja sabeu, però, que per a mi esteu inscrits al “Llibre de la Vida”.

La vida dóna moltes voltes, i la de les publicacions també. Així és que, qui sap, potser més endavant el QUÈ! es retrobarà amb els lectors i, com diu la cançó, el d'avui no és un adéu per sempre, sinó “sols l'adéu per un instant”. O dit en italià, mi piacce tanto!, arrevederci.

Bon any 2018!