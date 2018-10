Els Bombers han extingit aquest dijous a la nit un incedi a l'Hotel President de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella. L'avís l'han rebut a les 20.48 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat setze efectius, a més de la Policia i equips sanitaris. Tot i l'espectacularitat de les flames, només s'han hagut de lamentar danys materials a la zona en què s'ha produït l'incendi, la de l'spa.

Els clients que es trobaven a l'hotel en el moment dels fets han estat evacuats per precaució a la zona del vestíbul de l'hotel. Ha estat la Policia l'encarregada de dur a terme aquesta tasca mentre els Bombers extingien les flames. Tal com ha comentat el cap de guàrdia ha estat “relativament fàcil” extingir-lo, tot i que la zona d'spa té una estructura metàl·lica amb un sostre de plàstic que fa que les flames puguin expandir-se ràpidament. En una hora el foc estava extingit i una de les prioritats dels Bombers ha estat evitar que arribés a la façana, ja que per sobre de la setena planta (on hi ha l'spa) n'hi ha altres dues.

Un cop apagat el foc els clients que estaven allotjats de la cinquena planta en avall han pogut tornar a les seves habitacions sense problemes, mentre que a la resta de plantes ha calgut fer una verificació per comprovar que la llum i l'aigua no havien estat afectades. Un cop fetes aquestes comprovacions, tothom ha pogut retornar a les habitacions sense cap problema.

Pel que fa a les causes de l'incendi, tot sembla indicar a una fallada tècnica, ja que segons el cap de guàrdia no hi havia indicis de criminalitat.