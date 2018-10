L'inici de la temporada d'esquí no li podia haver anat millor a l'estació d'Arcalís. Tot i que la intensa nevada d'aquest dimecres va obligar a tancar l'accés a les pistes, l'estació guanya afluència. El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha avançat que, de moment, hi ha més clientela que l'any passat i, tot i que no ha donat xifres, ha afegit que els usuaris han augmentat la despesa un 10%. Els visitants gasten més en restauració, lloguer de material i classes d'esquí, entre altres, és a dir, que inverteixen més en els serveis i l'oferta complementària que ofereix Arcalís. Per a Mortés, ha estat una sorpresa ja que temien que la situació política a Catalunya perjudiqués l'afluència de visitants, però no ha estat així. La tendència positiva ve dels últims anys. La temporada passada ja es va confirmar el creixement de la clientela i va acabar l'hivern havent venut més de 182.000 dies d'esquí, tot i que el mal temps va obligar a tancar l'estació quatre dies seguits.

D'altra banda, encara queden tres setmanes perquè finalitzi el termini perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes per entrar com a socis majoritaris de Secnoa, la societat que gestiona Ordino-Arcalís. Fins ara, quatre empreses han retirat el plec de bases, però cap ha entrat cap proposta. El cònsol ha recordat que les condicions del certamen són el mínim que s'exigeix al futur soci, i espera que el concurs no s'hagi de declarar desert. En cas que no s'adjudiqués la compra del percentatge majoritari d'Arcalís a ningú, Mortés no ha assegurat que s'obri un altre període per licitar per l'estació. L'obertura dels sobres amb les ofertes es farà el 22 de gener, i caldrà un parell de mesos per avaluar les propostes.

Les conselleres de l'oposició al comú d'Ordino, les liberals Sandra Tudó i Eva Choy, confien que el concurs permeti “arreglar” la situació d'Arcalís. De fet, les conselleres han avalat la candidatura de la societat radicada a Andorra Mountain Peak Developments per invertir a l'estació. Tot i que l'empresa ha retirat el plec de bases, no s'ha confirmat si acabarà presentant una oferta, ja que alguna altra societat podria crear una aliança amb Saetde, de Joan Viladomat, per fer-se amb l'accionariat d'Arcalís. Saetde, la societat que gestiona Pas de la Casa-Grau Roig, està molt interessada en Secnoa i podria ser la guanyadora del concurs. Amb tot, tampoc s'ha confirmat que acabarà presentant una proposta. La resposta: el 22 de gener.