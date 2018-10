L'excés de regals pot anestesiar la fantasia dels nens i evitar que desenvolupin la seva creativitat, segons ha advertit aquest dijous la psicòloga i coordinadora del departament d'Orientació del grup Brains International Schools, Ana Herrero.

En la seva opinió, "hi ha una estreta vinculació entre la sobreprotecció i el que s'anomena la síndrome del nen hiperregalat", que en general presenta menor capacitat per a la creativitat, la paciència o l'esforç.

"Tots els nens al voltant del món tenen una característica en comú: els encanta jugar encara que no tinguin joguines. per tant, "aquells que reben menys joguines tendeixen a desenvolupar més la seva imaginació ia inventar-se jocs, històries o altres coses per divertir-se".

la psicòloga Alicia Banderes aprofundeix en aquesta idea: "Ara ningú vol que els nens s'avorreixin, quan l'avorriment és un gran esperó de la imaginació". Segons Banderes, "tres o quatre és el nombre ideal de regals per Nadal, no més ".

MENYS PACIENTS

Una altra de les conseqüències negatives d'un excés de regals té a veure amb una menor capacitat d'esforç, apuntar Herrero. Segons la seva opinió, els regals són un bon mitjà per persuadir els petits que si s'esforcen poden aconseguir resultats molt satisfactoris ", de manera que" si ens passem ", la conclusió serà la contrària.

Va ??alertar també que un nombre massa elevat de regals provoca una baixa tolerància a la frustració, ja que els nens s'acostumen a rebre una quantitat determinada de joguines i si un any reben menys se senten tristos o irascibles.

Pel mateix motiu, massa joguines generen menys paciència en els menors, ja que aquests nens s'acostumen a rebre el que volen quan ho demanen i els costa esperar ". Finalment, l'experta va advertir que massa regals fomenten "el materialisme en els nens".

"Fer regals és una bona opció per demostrar-los que són importants per a nosaltres, però regalar en excés és perjudicial per al seu desenvolupament" , ha assenyalat. En la seva opinió, "la millor opció per demostrar als més petits el nostre afecte sempre serà dedicar tot el temps possible i realitzar activitats en família".