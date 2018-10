Un any més Cristina Pedroche, parella del xef David Muñoz, donarà les campanades a 'Antena 3'. Per aquest final de 2017, la col·laboradora de fent zàping acomiadarà l'any al costat del xef Alberto Chicote, una cosa que s'ha convertit en una tradició.

De fet, s'ha revelat el sou que percebrà la vallecana per Cap d'Any. Segons 'Diari Gol', Pedroche podria doblar la quantitat que guanyarien per exemple companys com Anne Igartiburu, que donarà les campanades com cada any a 'TVE'.

En no tractar-se d'una cadena pública 'Antena 3' i el fet de tenir un cau molt més elevat fan que Pedroche pugui doblar la quantitat de diners que podrien guanyar els seus companys. No obstant això, el diari 'Vozpópuli' va més enllà, i sosté que per cada tweet o fotografia promocional que comparteix en les seves xarxes guanya fins a 5.000 euros.