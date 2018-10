Javier Ambrossi i Javier Calvo estan donant molt de joc a aquesta nova edició d'Operación Triunfo. A més de la seva proximitat amb els concursants i de la seva constant activitat en xarxes, els professors aconsegueixen que les classes d'interpretació tinguin un atractiu especial.

En aquesta ocasió, tots dos han rebut els actors Brays Efe i Anna Castell com a convidats aquest dijous. Efe i Castell, protagonistes en diverses projeccions dirigides pels Javis, han compartit el matí amb els joves participants a l'Acadèmia.

A més, la visita ha arribat hores després que tots els concursants veiessin al costat dels seus professors integra Paquita Sales , sèrie en la qual també són protagonistes els esmentats actors. De fet, el seu pas per les instal·lacions de Gestmusic ha derivat en un petit concurs que permetrà als dos concursants d'aquesta edició participar en la propera temporada de la sèrie, que es publicarà en Netflix el proper 2018.

Dirigida també pels Javis, l'enregistrament comptarà amb un petit paper per Alfred i Roi, que han estat elegits com per Brays i Anna respectivament després de realitzar la prova.

Instants després de l'anunci -i per deixar clar que no es tractava d'una inocentada- Javier Ambrossi ha confirmat la notícia amb un rotund missatge: "Alfred i Roi, per a la segona temporada de 'Paquita Sales' inventarem alguna cosa per a vosaltres" .