L'ocupació hotelera dels propers dies, coincidint amb Cap d'Any, serà del 85% amb un preus de les habitacions que s'han incrementat entre un 15 i un 20%. Així ho ha dit aquest dijous el president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Manel Ara. A les parròquies altes es pot arribar al 100%.

Pel que fa al Nadal, l'ocupació ha arribat al 65%, quan habitualment està entre el 25 i el 30%. Ara, que deixarà el seu càrrec de president el mes de març, ha comentat que “des del setembre del 2015 el sector viu una inèrcia positiva”. Això és degut a la presència en fires i la inversió que estan fent els establiments en tecnologia i màrqueting. Hi ha altres factors, com ara el Cirque du Soleil, l'Andorra Shopping Festival o l'Andorra a Taula, que han contribuit al bon moment del sector en uns mesos que no són, habitualment, d'alta ocupació. També s'ha constatat un augment de turistes asiàtics i russos.

En relació al caos de trànsit d'aquest dimecres, Ara ha indicat que “hi havia gent que no ha vingut amb els cotxes equipats i que va coincidir amb un dia de molta circulació amb vuit quilòmetres d'entrada. Són petits entrebancs que causen molèsties”. Això és el reflex de l'alta ocupació hotelera que hi haurà, segons les previsions de la UHA, fins al 3 de gener. Aquest fet ha repercutit en els preus. Tot i no disposar de xifres oficials, Ara ha explicat que han pogut constatar l'augment de tarifes a través de les diverses plataformes de reserves. Les xifres dels dos darrers anys, en paraules del president de la UHA, “són molt satisfactòries, si tenin en compte que veníem d'una etapa dolenta”. Sobre l'augment de preus, ha subratllat que “la demanda és molt forta i el client està disposat a pagar els preus que li demanen”.