La consigna és clara i directa: "TVE és un servei públic de totes i de tots. Ha de tenir un programa de música Ja! Si així ho creus comparteix, difon, Belluguem-nos" . Óscar Sancho, vocalista de la banda d'heavy Luxúria, ha aconseguit mobilitzar i organitzar a la massa a Internet per remar a favor de la cultura nacional.

L'artista reivindica a través de la plataforma Change.org la necessitat de comptar amb un espai musical digne a la televisió pública i en tan sols unes hores ha recollit més de 6.300 signatures que el secunden.

El text que acompanya la petició treu els colors a la cadena i mira amb nostàlgia a un passat proper que va ser pròsper per al format musical: "Prou utilitzar Google per adonar-se que TVE presumeix del que no dóna. Veure un anunci publicitari que posa 'TVE és Música' gairebé ofèn. ofèn per fals, ofèn perquè TVE és de totes i de tots. ofèn perquè la música està absolutament marginada a TVE ".

" TVE no necessita entrar en la guerra d'audiències, això per un la do, és pública, és de totes i de tots ", comenta Sancho afegint que " la seva funció és generar un altre tipus d'audiències, una audiència culta, formada, informada, no una audiència "escombraries "per la qual pugnen altres cadenes" .

El cantant del grup castellà advoca per un programa " que informi de les novetats, dels concerts, que programi actuacions (si és en directe millor) que tiri del magnífic i infrautilitzat arxiu de TVE i recordi la història " ; una història que, en el cas de TVE, compta amb formats llegendaris com Aplaudiment , Música Sí , Que nit la d'aquell any! o Plastic .