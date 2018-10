La Unió Hotelera d'Andorra (UHA) edita la revista 'Discover Andorra', una publicació destinada al turista i en la qual hi pot trobar tota la informació necessària per a la seva estada al país. El primer número, que s'ha presentat aquest dijous a la seu d'Andorra Turisme, correspon a la temporada d'hivern i se'n farà un altre per a la temporada d'estiu.

La revista té 100 pàgines i el cost de producció està entre els 15.000 i els 20.000 euros. S'han editat 8.000 exemplars que es distribuiran a les 5.000 habitacions dels 85 hotels que formen part de l'associació. Els textos estan en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès). També es podrà trobar més endavant en format PDF a la pàgina web de la Unió Hotelera. S'hi inclou informació sobre gastronomia, rutes verdes, horaris dels comerços o esdeveniments esportius. El president de l'associació hotelera, Manel Ara, ha explicat que la revista “és un projecte de país i una iniciativa vertebradora”.

La directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, ha dit, per la seva banda, que la publicació cobreix un buit perquè, fins ara, els turistes no trobaven una revista informativa a l'hotel, cosa que sí succeix en altres llocs. Giménez ha afegit que “és una revista molt visual, amb molta fotografia i molt color”. La seva edició correspon al pla estratègic de la UHA d'obrir-se a la societat civil i d'oferir més serveis als seus associats. El president de la UHA, Manel Ara, ha reconegut que el procés d'elaboració ha estat llarg “tota vegada que hi vam començar a treballar a començaments d'aquest any i serà una bona eina de suport per a nosaltres”.

El primer número de 'Discover Andorra' inclou una entrevista a Manel Ara, un ampli reportatge sobre els eixos comercials i un apartat dedicat a la gastronomia amb Christian Zanchetta, l'únic xef que ha obtingut una estrella Michelin a Andorra i que recorda quan li van concedir, i la seva etapa al guardonat restaurant Aquarius de Caldea.