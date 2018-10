Molts han estat els moments que ens han regalat Les Camps a Nova York . Aquest dimecres tornaven amb una nova temporada de la seva reality i ho feien per la porta gran, viatjant a la ciutat dels gratacels. Tant Teresa com les seves filles han volgut gaudir de la ciutat, visitant les botigues més glamuroses i visitant els llocs més emblemàtics tant en cotxe de cavalls com en limusina.

Segons pública la revista 'Setmana', bé alta ha estat la quantitat de diners que la Teresa i les seves filles s'han deixat en el seu viatge . I és que com és normal, no podien deixar l'oportunitat de comprar regals per a tots i fins i tot per a elles.

Un dels millors moments que han viscut Les Camps en aquest capítol de la seva aventura ha estat el tema de les compres.

"Vull comprar-li alguna cosa a les meves filles. És l'època dels regals ia mi m'agrada regalar , perquè per al que regales, és una alegria. Per a mi regalar és un motiu de satisfacció ", aclaria Teresa davant les compres que estava realitzant a les seves filles. No obstant això, Terelu es queixava davant la insistència de la seva mare de regalar-alguna cosa. "Que no mare, que a mi em fa falta els diners". Per la seva banda, Carmen Borrego també va rebre un regal per part de la mare, unes sabates valorats en 1.275 euros.

Un altre moment destacat, va ser quan Teresa va intentar explicar a una dependenta d'una botiga de sabates que ella també tenia la seva pròpia línia de calçat a Espanya. "I have meva línia de sabates in Spain".

Però els moments més destacats del viatge de Les Camps no es van quedar aquí, sinó que un dels més comentats va ser el de Terelu i un gosset calent . La col·laboradora de 'Sálvame' i la seva germana van fer cua al mític restaurant Katz Delicatessen a Manhattan, on les germanes es van menjar un dels hotdogs més famós de la ciutat. A més, Terelu després d'adonar-se del banquet que s'estava donant amb tant gosset va arribar a fer broma sobre això. "Com segueixi menjant gossets, quan arribi a Madrid diré bub bub".

Tant Maria Teresa com les seves filles van haver de fer enfront dels seus fòbies com la de volar de Carmen, el de les multituds de Teresa i el de les altures de Terelu.