Un episodi de Els Simpsons li va servir a la Policia de South Yorkshire, Anglaterra, per enganyar i capturar 21 lladres en l'anomenada Operació Holly . L us oficials, enginyosos i astuts, van aconseguir la gesta i va consistir en enviar targetes d'una companyia falsa de vins a les cases dels lladres, assegurant-los que havien estat premiats amb una cistella de Nadal ple de productes gratis.

Així, l'objectiu de la Policia era que els investigats esperessin a casa el premi, quan el que en realitat els va arribar va ser una patrulla que va consumar el seu arrest.

< p> Aquesta tàctica va ser extreta d'un capítol de la sèrie animada els Simpsons, on el cap de policia de Springfield, Wiggum, va enganyar als delinqüents amb una rifa falsa que tenia com a premi una llanxa motora. El premi, que havia de ser recollit a la comissaria, no existia realment i un dels que va caure en el parany va ser Homer, pare de la família Simpson, qui estava sent perseguit per no pagar una sèrie de tiquets d'aparcament.

En aquest cas, la rifa amb la qual van ser enganyats els lladres va ser la següent: