L'aparcament que el comú d'Andorra la Vella està habilitant a la zona del carrer de la Plana, a tocar de l'escola andorrana de Santa Coloma, es podrà fer servir en qüestió de setmanes. D'aquesta manera, tal com informen des de la corporació comunal, la idea és que estigui en funcionament cap a finals de gener o principis del mes de febrer. La parcel·la on ha d'anar aquest pàrquing ja està asfaltada i ara falta pintar les diferents places d'estacionament, habilitar una rampa d'accés i instal·lar-hi les barreres. La intenció, tal com destaquen des del comú, és que estigui operatiu per donar servei als ciutadans un cop comencin els treballs de millora previstos per al 2018 al carrer de la Plana.

Cal recordar que en aquest aparcament hi hauran disponibles 90 places i que es pot habilitar gràcies a un acord de la corporació comunal amb uns propietaris que li permeten tenir aquest terreny en lloguer a un preu de dos euros per metre quadrat. La parcel·la en fa 1.800. De manera paral·lela, els privats cedeixen un espai perquè s'hi pugui fer un parc que ha de ser la primera fase del passeig fluvial.

D'altra banda, i pel que fa a obres al poble de Santa Coloma, cal destacar que la fase actual de la separativa d'aigües pluvials i residuals que s'està fent a l'avinguda d'Enclar acabaran, segons el termini previst, al mes de febrer, després de set mesos de durada. Tot i aquest acabament, cal destacar que al 2018 es preveu continuar ampliant la xarxa separativa en direcció nord, cap al carrer Gil Torres.