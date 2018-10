Molts són els detalls que ja coneixem sobre 'Eurovisió'. Si fa dies coneixíem la notícia que un dels cinc finalistes d' 'Operación Triunfo' seria l'escollit en una gala especial, ara ens queda per conèixer qui s'asseurà a la taula del jurat < / b> per escollir el concursant idoni.

Per a això, la corporació del programa ha decidit que deuen ser: Javier Cárdenas, Carlos Herrara i Tony Aguilar en representació de 'Els40'.

Javier Cárdenas no és la primera vegada que col·labora com a jurat, sinó que l'any passat li vam poder veure com a jurat de 'Objectiu Eurovisió 2017'. En aquesta ocasió, Cárdenas participarà en qualitat de representant de 'Europa FM'. Al costat de Javier, està confirmat Carlos Herrera com a representant en aquest cas de la cadena ' COPE '.

Però no són els únics que completaran l'elenc del jurat, sinó que el programa comptarà amb un quart membre que ha d'estar dins de les files de 'RNE'. Fins al moment no se sap qui ocuparà aquesta quarta cadira , però Virginia Dia, presentadora de 'Cachitos' i guanyadora del Ones com a presentadora de ràdio musical, va comunicar que no descartava la possibilitat de repetir tot i la mala experiència que va viure l'any passat com a jurat.