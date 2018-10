Menuts i joves tenien ganes de diversió. Per això, malgrat la intensa nevada que ha caigut aquest dimecres, la 26a edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra ha obert portes amb una bona afluència de públic.

Any rere any, el saló procura oferir novetats per a totes les edats. Enguany, pels més menuts, a banda d'estrenar nous tallers, s'ha doblat el nombre d'espectacles, de manera que, en lloc d'un, n'hi ha dos cada dia. Pel que fa als més joves, poden gaudir del 'windball' i de l''street jump', a més de nous simuladors de F1 i esquí, un circuit de patins elèctrics i una pista americana per passar proves. Els únics jocs que no s'han pogut estrenar han estat els de l'exterior, a causa de les condicions meteorològiques. S'espera que demà el temps millori i es puguin obrir al públic les atraccions de fora el Complex esportiu i sociocultural d'Encamp.

El cònsol major del comú encampadà, Jordi Torres, que ha tallat la cinta commemorativa acompanyat de dos infants, ha destacat que “a poc a poc, cada vegada estem fent un saló de la infància més familiar”, on a banda dels nens i nenes també en gaudeixen els pares, que tenen a l'abast un espai de restauració on passar l'estona, mentre els més petits es diverteixen. En aquest sentit, Torres ha dit que el saló “és una oferta perfecte per aquesta gent que ens visita en aquestes dates tan assenyalades” i que troben en la proposta un complement d'esbarjo.

El Saló de la infància i la joventut d'Andorra porta quatre anys seguits de creixement. Des del comú d'Encamp esperen superar els 7.000 visitants de l'any passat. Recordem que estarà obert fins l'1 de gener, cada tarda de 16 a 21 hores, al Complex esportiu i sociocultural d'Encamp. Del 3 al 5 de gener, amb el mateix horari, es traslladarà al Pas de la Casa.