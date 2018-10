El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha destacat que la reforma de la llei de la Funció Pública que està treballant el ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració s’entrarà a tràmit parlamentari passat Reis, ja que el projecte està “pràcticament enllestit” a l’espera de tocar “petitíssims serrells molt lligats a l’informe de la comissió tècnica”.

Cinca ha destacat que, per tant, aquesta llei s’entrarà a tràmit més o menys en les dates a què es va comprometre la ministra Eva Descarrega i ha afegit que des de l’executiu es defensa que cal una nova llei perquè la del 2000 està “desfasada”. Quant al posicionament que puguin tenir el sindicats davant la reforma, el ministre portaveu ha destacat que la voluntat del Govern ha estat la de negociar aquesta reforma posant els “mecanismes perquè la informació flueixi” entre ambdues parts.

D’altra banda, i pel que fa al fet que els consellers generals de l'oposició hagin demanat una pròrroga per a la tramitació d’esmenes al projecte de llei de pressupost, Cinca ha destacat que el desig del Govern és que no només aquest projectes sinó d’altres es puguin tramitar en el temps “més breu possible”, si bé ha remarcat que l'executiu ha de ser “respectuós” amb els terminis parlamentaris i que el que ha de fer és facilitar el debat al màxim. També ha destacat que ara com ara hi ha “certa turbulència” al Consell General que tampoc no ajuda a què els terminis s’escurcin. Ha conclòs que espera que el debat a la totalitat que s’ha de fer l’11 de gener no s’hagi de posposar.

A l’últim, cal destacar que el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el reglament del règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances que desenvolupa aquest aspecte de la llei d’ordenació d’aquestes entitats.