La 3a Trobada d'investigadors d'Andorra, que ha tingut lloc aquest dimecres a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, ha posat de manifest que l'acord d'associació amb la Unió Europea propiciarà que la recerca doni un salt qualitatiu. Així ho ha dit el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en el seu discurs d'inauguració. Aquest acord, segons Jover, permetrà la participació d'andorrans en projectes internacionals.

El ministre també ha destacat que en aquesta darrera legislatura s'han doblat els recursos per recerca tant a l'Institut d'Estudis Andorrans com a la Universitat d'Andorra, i que hi ha disciplines com la història, les lleis o els ecosistemes “que no si els estudiem nosaltres no ho farà ningú”. No obstant, ha reconegut que, “tot i que hi ha resultats bons, falta una mica més de coordinació”. Durant la seva intervenció s'ha referit a que “Andorra necessita de la recerca per a la diversificació econòmica però que és important pels recursos humans”.

El discurs de Jover ha donat pas a una sessió amb vuit ponències, una taula rodona i la presentació de la base de dades RecerAnd, que centralitza i difon informació de publicacions científiques que aborden alguna temàtica relacionada amb Andorra. És interdisciplinària i inclou treballs de tots els camps del coneixement. S'hi pot trobar informació sobre articles científics, capítols d'obres col·lectives, comunicacions en congressos, tesis doctorals i memòries de recerca inèdites. Els registres estan introduïts en l'idioma original de les publicacions i no es tradueixen.

La trobada s'ha tancat amb la taula rodona sobre 'Qualitat de la recerca'. Abans, però, s'han dut a terme les diverses ponències que han abarcat diversos àmbits com la informàtica, amb Aleix Dorca Josa, la prospectiva energètica, amb Oriol Travesset o la geohistòria ambientals dels avets andorrans, a càrrec de Raquel Cunill. No hi ha faltat la immigració amb Judith Pampalona o l'educació amb Montserrat Casalprim. Diana Margarida Oliveira ha dissertat sobre alimentació, i Marc Mossoll i Clara Pladevall sobre canvi climàtic.