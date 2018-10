Les Campos tornen aquesta nit a 'Telecinco' amb el seu especial de Nadal, on veurem les experiències viscudes i el dia a dia de Teresa Campos i les seves filles, Terelu i Carmen Borrego a la ciutat dels gratacels, Nova York .

A partir de les 22:00 , 'Telecinco' emetrà el primer lliurament del docu-reality de la família Camps on descobrirem la primera de les aventures a la qual han titulat: 'Nova York: Audrey, Marilyn, Carrie i les Camps'.

a més, estarà precedida d'un missatge nadalenc que Maria Teresa i les seves filles enviaran a tots els espanyols. Les Camps podran gaudir de la cultura i l'estil de vida de la ciutat estadunidense , on podran degustar els plats gastronòmics i visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat.

Però no només això, sinó que serem testimonis de les grans fòbies de les protagonistes . A més s'hauran d'enfrontar a les seves pors com el de les multituds de Teresa, el pànic dels viatges transoceànics de Carmen o la paüra a les altures de Terelu.

Gaudiran d'un passeig en cotxe de cavall s per Central Park, passant per la pujada terrassa del Empira State Building per contemplar les millors vistes de la ciutat i també podran gaudir de meravellosos viatges en limusina pels carrers més emblemàtics de Manhattan.

El que no faltarà, seran les visites a les botigues més glamuroses de la ciutat com Tiffany Co o luxosos magatzems com Bergdorf Goodman. Malgrat els seus viatges en calessa de cavalls i en limusines, Terelu i la seva germana Carmen, muntaran al Metro de Nova York per viure l'experiència dels viatgers que dia a dia es munten en els vagons del metro més gran dels Estats Units.