Els concursants de 'OT 2017' han tingut el privilegi de passar el Nadal envoltats dels seus familiars i amics . Abans de la seva partida de l'Acadèmia, la directora, Noemí Galera, els informava que no anaven a tenir cap tipus de vigilància durant els dies que estiguessin fora del programa. A més, els aconsellava que no perdessin el temps i no miressin les xarxes socials.

Tot i això , Nerea i Cepeda no van seguir el consell i han reconegut haver consultat les seves xarxes socials durant la seva estada a casa per tal d'assabentar-se informacions relacionades amb el concurs. Així, tant Nerea com Cepeda coneixien més informació que la resta dels seus companys i Cepeda va arribar a confessar a Aitana que la família d'aquesta li havia mostrat el seu suport a xarxes. "El vaig veure a Twitter abans de venir", li confessava Cepeda a la seva companya.

Immediatament, Noemí Galera va reunir els concursants i els va recriminar l'actitud que havia tingut algun d'ells . "Heu fet zero cas a les nostres recomanacions, de no entrar a Internet. Sou grans, que cadascú faci el que vulgui".