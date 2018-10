El Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef ha rebut 6.000 euros d'Andorra Banking en el marc del programa de subministraments 'Inspired Gifts, Regals que salven vides', adreçat a pal·liar les necessitats més urgents dels nens i nenes més vulnerables arreu del món. La campanya, en la qual Andorran Banking participa per segon any consecutiu, té com a objectiu la compra d’aliments per al tractament de la desnutrició severa, vacunes contra el tètanus, kits de primers auxilis, pastilles potabilitzadores d’aigua, mantes, material escolar i també en situacions d'emergència. D'aquesta manera, les famílies poden rebre roba d'abric, es pot muntar una escola o es pot tractar els infants que pateixen desnutrició.

La col·laboració s’emmarca en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir i garantir que entitats i organitzacions que treballen en projectes humanitaris puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, cal recordar que Andorran Banking promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb associacions que afavoreixen la societat en general i els sectors més desfavorits.

La directora general d'Andorra Banking, Esther Puigcercós, va fer el lliurament a Maria Rosa Babot, vicepresidenta del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef. Aquesta organització promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el què fa. Amb els seus col·laboradors, treballen a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn tots els infants i centren especialment els esforços per arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món.