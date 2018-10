Estem començant una de les èpoques amb més desplaçaments curts de l'any , durant les festes, segons fonts oficials, els accidents lleus de trànsit es multipliquen deixant un gran nombre de lesionats , normalment són classificats com a lleus, però que així i requereixen tractaments mèdics .

Des HLA Universitari Moncloa ens donen unes petites pistes perquè tinguem una atenció sanitària completa.

Gairebé ningú s'ha llegit la lletra petita de l'assegurança del cotxe , tots sabem que l'assegurança mínim obligatòria cobreix els danys a tercers però pocs coneixem que aquesta modalitat de pòlissa del nostre vehicle, també inclou una assegurança sanitària privada que cobreix la seva atenció sanitària en cas de patir un accident de trànsit.

Aquesta cobertura està regulada per la Associació Empresarial de l'Assegurança ( UNESPA ) mitjançant el Conveni Marc d'Assistència Sanitària derivada de u n accident de trànsit al qual està adherit HLA Universitari Moncloa des de 2015, quan crea la seva Unitat d'Atenció a Lesionats de Trànsit .

Rebeca Rodriguez , responsable de la Unitat de Trànsit de HLA Moncloa ens parla d'aquesta Unitat :

¿ què és la unitat de Trànsit de HLA Universitari Moncloa ?

Es tracta d'una unitat de caràcter multidisciplinari que presta una assistència sanitària integral, tant hospitalària com ambulatòria, fins a la total curació o estabilització de les seqüeles als accidentats, sense cap cost per a ells, sempre que en la col·lisió hi hagi un altre vehicle implicat, no hagin passat més de 48 hores des del sinistre, que la seva assegurança estigui vigent i que la companyia d'assegurances estigui adherida al conveni UNESPA.

Quins són els avantatges d'acudir a aquesta Unitat de Trànsit?

l'accidentat es dirigeix ??directament al servei d'urgències de l' Hospital Universitari HLA Moncloa on el nostre personal de la unitat s'encarregarà del seguiment administratiu i assistencial perquè sigui atès en la major brevetat possible causant les mínimes molèsties en el procés.

Què ofereix la Unitat de Trànsit de HLA Universitari Moncloa?

Tots els serveis de l'hospital són a disposició de l'accidentat, l a atenció comença a l'àrea d'urgències les 24 hores del dia els 365 dies de l'any . Un cop diagnosticada la seva patologia, el pacient rep tota l'assistència sanitària que necessiti , per part de totes les unitats de què disposa l'hospital. Com ara: Àrea quirúrgica amb 14 quiròfans. Hospitalització en habitació individual amb llit d'acompanyant. UCI 24 hores. Proves diagnòstiques (Radiologia convencional, Ressonància Magnètica de 3 i 1,5 Tesles, TAC de 64 talls etc. Consultes amb l'especialista que precisi la seva patologia. Rehabilitació física a la nostra Unitat Especialitzada. Informe pericial (en cas de sol·licitar-lo).

Cada persona implicada en un accident pot patir una lesió diferent depenent de si és conductor, copilot, passatger o motorista. no hi ha lesió petita ??b>, sempre és necessària una atenció sanitària ja que en moltes lesions el dolor no apareix fins passades unes hores de l'accident.

Per tot això la Unitat d'atenció a Lesionats de Trànsit de l'HLA madrileny aconsella que sigui quin sigui el tipus de lesió, tinguem en compte que el més important és rebre l'atenció mèdica especialitzada al més aviat possible.

El Grup Hospitalari HLA està compost per 15 hospitals integrats amb 30 centres mèdics multiespecialitat I una xarxa d'unitats de referència en tractaments d'última generació. 4 0 clíniques dentals, 9 unitats de reproducció assistida, 26 clíniques oftalmològiques dotades de la més avançada tecnologia i 464 centres d'anàlisis clíniques completen l'estructura que HLA posa a disposició dels seus pacients. Amb 1300 places d'hospitalització HLA és un referent en l'atenció hospitalària i ambulant. Més de 35 anys d'experiència i presència a sis països configuren un model d'atenció que basa la seva filosofia en el tracte humà, l'excel·lència, el lideratge, la responsabilitat i l'especialització .