El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat per un import de 34.000 euros la redacció del projecte de restauració i retorn de les mesures que es troben al costat de Casa de la Vall, al cap del Carrer. El responsable de dur a terme aquest estudi serà l’arquitecte Enric Dilmé, que disposarà de quatre mesos per dur a terme aquesta feina, tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest dimecres.

Tal com es va posar en relleu en el moment en què es va convocar aquest concurs, la voluntat és saber què cal fer amb aquestes mesures i, per tant, avaluar si s’han de traslladar des de la ubicació actual al cap del Carrer. En aquest sentit, cal destacar que va ser l’historiador Pere Canturri qui, el 2011, va posar en relleu la necessitat de “dignificar” i tornar al lloc d'origen aquestes mesures, al cap del Carrer. Les obres del Consell General van suposar que aquest bé fos instal·lat a la ubicació actual i ara com ara no hi ha ni un cartell explicatiu que posi en relleu la seva importància.