Bertín Osborne obria un cop més les portes de casa per rebre en aquesta ocasió com convidat al Pare Ángel, fundador i president de Missatgers de la Pau, en l'especial nadalenc de 'La meva casa és la teva ', espai de' Telecinco ' emès ahir dilluns.

Com en cada programa, Bertín feia diverses preguntes al conegut sacerdot que sense tallar-se ni un pèl va parlar de totes les c ríticas sobre l'església i les crítiques internes que ha rebut per temes relacionats amb els homosexuals . En un moment de l'entrevista, el presentador li pregunto al sacerdot si la seva tasca era conflictiva d'alguna manera, al que el Pare Ángel va negar rotundament. "Jo quan m'assabento d'algú, els dic i els dic que per què no prenem un cafè. I no volen venir a prendre cafè. Són gent que ja tenen prejutjat alguna cosa".

< p> Una altra de les qüestions tractades amb el sacerdot va ser si tenia més detractors dins o fora de l'església. "Sí, els que em critiquen són els meus, com sempre", a declarava i afegia que "els altres ni em coneixen i si em coneixen i veuen que dono una moneda a algú, doncs no em van a insultar ".

a més, deixava clar que ell no havia criticat a ningú dels membres de l'església perquè fessin una cosa o una altra. "Cal ser tolerant, cal saber dialogar. Molts no saben dialogar , molts estan amb el decret aquí sobre. Però jo sóc disciplinat".

També va parlar dels polítics de els que va comentar que ells tenen vot de disciplina però ell té vot i jurament d'obeir a l'església. "La obeeixo (referint-se a l'església), però també puc dir-li coses que no m'agraden. Però això no ho entén la gent". A més, va voler remarcar que "es pot fer més sent capellà que polític. És molt més bonic".

Un altre dels temes que van tractar Bertín i el Pare Ángel va ser el dels homosexuals. Respecte a això va voler deixar clara la seva opinió sobre els quals criticaven la seva decisió de beneir els fills de parelles homosexuals. "Hi ha alguns que el que els agrada és maleir, aquests sí que són males persones. El que maleeix o els mana a l'infern en les seves homilies o en els seus escrits, aquests no tenen sentit comú" .

Finalment, el Pare Ángel va confessar que no li importaria tenir un càrrec de més responsabilitat i jerarquia a l'església, ja que segons ell, un bisbe pot fer més que un capellà.