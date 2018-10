ebay tanca l'any 2017 amb cinc articles venuts a un altíssim preu a causa de la seva gran rellevància i importància. La pàgina web de subhasta de tot tipus de productes ha donat a conèixer quins han estat els objectes pels quals s'han pagat més diners en l'any que va a acabar.

Alguns d'ells van des d'instruments musicals fins còmics o lletres de cantants. L'objectiu consisteix a recaptar tots els diners en subhastes per destinar-lo a entitats sense ànim de lucre, ja que tot això està dins el marc del programa Charity d'eBay. Aquests són els productes més cars.

1- Piano Knabe & Ko : El piano d'Elvis Presley va ser adquirit finalment per Graceland per un preu proper als 400.000 dòlars, en lloc de els cinc milions de dòlars que es demanaven per ell a posar-ho en subhasta.

2- Guitarra Hagstrom : L'instrument musical utilitzat en cada concert per Kurt Cobain va ser venuda per l'amo de guitarres de col·lecció Black Book Guitars, Nathan Fasold, per 75.000 dòlars.

3- Lletres de Ryan Adams: Aquests escrits musicals del cantant de Jacksonville, procedents de la seva cançó Gimme Something Good, va 111 persones que van apostar fort per ells . No obstant això, el guanyador de la subhasta es va fer amb el premi per 63.200 dòlars.

4- All-Star Comics : Els dibuixos del dissenyador Darren Adams incloïen el relat de la Dona Meravella. L'exemplar número huit més valuós de la saga va ser adquirit per 1,5 milions de dòlars

5- Liberty : El llenç de l'Estàtua de la Llibertat es va subhastar a 38.500 dòlars, de les cinc obres subhastades, va ser la que menor quantitat de diners va recaptar. < / p>