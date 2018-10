I és que, tal com va recordar el secretari general del Cpfcm, José Santos, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que en l'actualitat 41 milions de nens tenen excés de pes, el que pot ser origen de patologies com sobrepès i obesitat infantil, hipertensió o diabetis, entre d'altres.

en aquest sentit, Santos ha afirmat que "tot i que alguna marca de jocs electrònics ja ofereix consells previs a la pantalla abans de començar el joc, encara cal aportar més informació a l'usuari perquè es conscienciï que faci un bon ús; que es prepari prèviament, tant a si mateix, estirant i escalfant, com perquè adapti la zona de joc ".

per evitar lesions, el Cpfcm recomana fer pauses cada hora o hora i mitja i deixar el joc en el moment adequat. També s'han de realitzar estiraments de les zones més treballades per evitar problemes posteriors com a possibles lumbàlgies o tendinitis a les espatlles, colzes o polzes.

Així mateix, Santos va explicar que "els hàbits sedentaris als quals en l'actualitat estan sotmesos la majoria dels nens perjudiquen el desenvolupament saludable i equilibrat del seu to muscular, fomentant la seva escurçament i falta de flexibilitat, de manera que els fa més vulnerables a patir lesions musculoesquelètiques ".

" els nens passen més del 80% de la jornada escolar asseguts i quan surten, en molts casos, continuen amb activitats sedentàries com classes de suport, d'idiomes, etc. a més d'haver de fer els deures quan arriben a casa ", ha afegit.

"Per aquest motiu, es recomana als pares que fomentin l'activitat física dels seus fills tot el possible en el seu temps lliure a través de jocs o activitats a l'aire lliure o en grup, o inscribiéndoles en alguna activitat esportiva", af IRMO Sants.

En aquest sentit, va destacar la importància d'aquestes pràctiques ja que "els jocs i activitats que els obliguin a exercitar la seva musculatura ia millorar la seva condició física ajudaran a evitar l'aparició, cada vegada més primerenca, del mal d'esquena infantil ", va declarar.

a més, segons el secretari general," iniciar un menor en un esport fomenta que continuï amb la pràctica esportiva en l'edat adulta, el que repercutirà molt positivament en la seva salut cardiovascular i reduirà la seva riscos de patir dolors i patologies musculoesquelètiques ".

el secretari general va recordar que cal educar els menors per aconseguir que el seu oci alterni activitats sedentàries que aportin determinats coneixements o valors, com l'ús de determinats dispositius electrònics, amb altres que fomentin l'activitat física per poder exercitar i tenir cura al mateix temps el seu cos i la seva ment obtenint un desenvolupament més complet.

a més, per fer arribar i quests missatges als més petits, el Cpfcm ha creat un conte digital interactiu anomenat 'La meva millor amiga és una estàtua', que utilitzen els seus representants en els tallers d'ergonomia infantil que la institució col·legial desenvolupa de manera gratuïta des de 2009 en els centres escolars de la Comunitat que els demanen.