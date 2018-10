L'estudi continua amb la pregunta " Què fer amb un regal que no era el que s'esperava o que està repetit? ". Davant d'aquesta situació, el 40% dels enquestats afirma quedar-se els obsequis , mentre que el 30% opta per canviar-.

No obstant això, hi ha un 6% que prefereix vendre aquests regals poc encertats per obtenir uns diners extres i comprar amb ell el desitjat, una tendència que, segons l'estudi "segueix guanyant adeptes any rere any". Així, un 44% dels espanyols utilitza aquests diners per comprar el que vol . Per contra , un 50% estalvia aquest ingrés addicional per a "comptar amb aquest matalàs en la seva economia ". Concretament, els enquestats pretenen obtenir una mitjana de 93 euros a través d'aquesta pràctica.

El motiu més repetit pel qual el 39% dels enquestats trien no vendre els regals no desitjats és de caràcter cultural, ja que hi ha la creença que és un gest desconsiderat cap a la persona que ha realitzat el regal. Per aquest motiu, un 28% dels enquestats declara que vendria més regals de Nadal no desitjats si algú realitzés aquesta transacció per ells.

Una altra dada que llança l'enquesta és que < b> al 59% dels espanyols "el que realment els molestaria" és que venguessin el seu regal per comprar un altre per a una altra persona , no el fet que el remplacèsson per un altre article, tal com afirma un 32% de dels enquestats.