'Bike Parade' és un espectacle en què tres bicicletes gegants, que pedalegen tres curiosos personatges, transporten tres noies que són com les fades d'un conte, que durant el trajecte llencen plomes, pètals i ballen al ritme de diferents músiques. La proposta, de la companyia belga Theater Tol, ha sorprès aquest dissabte a la tarda les persones que en aquells moments passejaven pel tram per a vianants de l'avinguda Meritxell. Mentre els actors i les actrius es preparaven, la gent ja esperava curiosa per descobrir l'espectacle, i han seguit la companyia per la via. En acabar la passejada, les fades han baixat de les bicicletes per ballar amb els seus espectaculars vestits.

L'espectacle ha format part del programa d'activitats del Poblet de Nadal, que durant les festes ofereix animació al carrer, com els cavalls que van participar en l'encesa dels llums de Nadal i el zepelí que es va passejar també per Meritxell. El Poblet de Nadal s'allargarà fins al 7 de gener, tot i que aquest diumenge és l'últim dia per gaudir del Mercat de Nadal de la plaça del Poble. El Pare Noel no hi faltarà i aquest diumenge, a la plaça del Poble, rebrà la canalla i les cartes que faltin per entregar a partir de les sis de la tarda.