Des de fa poc més d'una setmana, alguns indrets d'Escaldes-Engordany compten amb un servei de seguretat privada, especialment els parcs infantils del centre de la parròquia. El comú va convocar un concurs públic, a mitjans del mes passat, per tal de reforçar la vigilància en algunes instal·lacions arrel d'alguns actes incívics, com destrosses del mobiliari urbà o consum d'alcohol i drogues entre joves en espais públics.

S'ha contractat una empresa de seguretat externa per tal de cobrir la vigilància de les zones del Clot d'Emprivat (Prat del Roure), la plaça dels Dos Valires i la pista polivalent de l'avinguda Sant Jaume. La cònsol major del comú d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, va explicar a la roda de premsa posterior a l'últim consell que, de moment, hi ha una persona contractada. Es tracta d'un reforç a la tasca dels agents de circulació en zones on hi ha molts nens. Ara bé, Marín va remarcar que la policia seguiria actuant en els casos més greus.

La consellera del Partit Socialdemòcrata, Cèlia Vendrell, veu positiva aquesta contractació, ja que el fet que l'avinguda Carlemany sigui de vianants ha suposat que una part dels efectius de circulació s'ocupin d'aquesta zona, la qual cosa “ha debilitat una mica el cos”, diu Vendrell, que també ha apuntat la importància que aquest agent de seguretat privada pugui alertar la policia quan sigui necessari.

El comú escaldenc ha contractat aquest servei de seguretat privada pel període d'un any, per tal de poder valorar el resultat amb garanties.