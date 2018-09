Des d'aquest divendres al vespre, el vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià està presidit per un pessebre molt especial, que es podrà visitar durant aquestes festes. Es tracta d'una maqueta d'una part de les cases del poble d'Auvinyà i l'església d'estil romànic dedicada a Sant Ivo, obra de l'artista Eduard Moneo.

La maqueta ha estat dissenyada i concebuda amb materials naturals, sobretot pedra, fusta i pissarra. Moneo l'ha anat construint a estones. Aquesta és la seva principal afició des de fa uns 20 anys. Li recorda el temps en què treballava a la construcció, ja que va haver de canviar de feina a causa d'un accident. Ara està treballant en la construcció de la última casa del poble, per tal de completar el poble sencer.

Eduard Moneo va rebre l'encàrrec de la maqueta de part de Ricard Fiter, ara farà uns dos anys, quan l'autor va exposar la seva obra al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. La família Fiter, al 2005, va decidir projectar 19 cases de nova construcció al poble d'Auvinyà, a partir de les set cases pairals que ja existien, a més de l'església, amb la voluntat de recrear un poble de l'Edat Mitjana.

A banda de l'artista de l'obra i l'ideòleg del projecte, l'acte d'inauguració ha comptat amb la participació del conseller de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, que la definit com “espectacular” i ha destacat la gran feina feta per Moneo. Fiter, per la seva banda, ha agraït al comú lauredià la implicació amb els projectes culturals que ajuden a dinamitzar la parròquia.

Com no podia ser d'altra manera, el pessebre d'Auvinyà s'ha decorat amb les figures tradicionals del pessebre, on no hi falta el betlem, els pastors o els oficis tradicionals. Fins i tot s'hi pot trobar el caganer.