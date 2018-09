DJ Sommers era un jove anònim. Incidim en el temps passat perquè una curiosa anècdota de la seva adolescència li ha catapultat a la fama a tot Estats Units. Arran d'un tweet publicat en el seu compte personal de Twitter, el jove nord-americà ha copat titulars a causa de la rara costum dels seus pares.

Segons confessava en el curt text, la seva família regalava habitualment per Nadal un estoig de vins als seus professors, però no eren ampolles normals. El recipient, inusual, no tenia l'etiqueta comú, sinó que comptava amb una foto del propi Sommers que anava acompanyada per un petit text que resava: "El nostre fill és la raó per la que beus aquesta ampolla. Gaudeix-per nosaltres".

Era aquesta una subtil maniobra d'suborn escolar? El que està clar és que és una tradició graciosa i singular.

< p>