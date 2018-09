El Cor de Rock d'Encamp de l'escola andorrana en col·laboració amb l'associació Música per Viure-Judit Ribas ha realitzat un videoclip subvencionat per la Societat de drets d'autor i drets veïns d'Andorra que es veurà per primera vegada en el decurs del concert de Nadal que el cor protagonitzarà aquest divendres al vespre, a les 21.30 hores, a l'ACCO d'Ordino. Segons els seus impulsors, aquest projecte audiovisual pretén il·lustrar com a través de la música es pot aspirar a fer del món un lloc millor. La cançó triada és la de 'Man in the mirror' del Michael Jackson ja que representa perfectament la tasca educativa que s'està fent a Encamp i Managua.

Actualment el Cor de Rock d'Encamp compta amb 65 alumnes de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp de diferents orígens i nacionalitats que responen a realitats culturals i socials diverses. Aquest fet és bàsicament el reflex de la societat andorrana present en el sistema educatiu del nostre país. A través del cant coral, s'ofereix als adolescents un mitjà per al desenvolupament de la persona en valors com l'amistat, la solidaritat i el voluntariat. A més, la finalitat del cor es manté fidel a la creença original dels seus directors Jordi Porta i Gil Blasi que la música ajuda els estudiants a millorar el rendiment acadèmic, la motivació escolar i la confiança en un mateix.

Pel que fa a l'associació Música per Viure-Judit Ribas, té com a missió millorar les vides dels nens i joves de Centreamèrica i el Carib a través de la práctica musical. Aquest projecte musical es desenvolupa al barri René Cisneros de Managua (Nicaragua) atenén a més de 100 nens i a les seves famílies i donant-los-hi l'oportunitat d'aprendre música i al mateix temps potenciar les seves capacitats, aprendre valors humans positius i adquirir eines per al seu desenvolupament emocional.