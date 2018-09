En el marc de la Taula transversal de l'oci nocturn del Pas de la Casa,

el comú d'Encamp ha iniciat el repartiment de 8.000 fulletons

informatius en hotels, bars i discoteques per conscienciar tant els

propietaris dels locals d'oci nocturn com els turistes que surten de

festa per a que respectin el descans del veïnat i dels visitants que

volen reposar.

Als locals se'ls demana respectar la normativa

d'aïllament acústic, no servir alcohol a menors d'edat, persones èbries

ni trenta minuts abans de tancar i baixar el volum de la música una hora

abans de l'hora de tancament.

Als turistes se'ls explica que no poden

consumir alcohol al carrer, que no facin soroll ni a la via pública ni

als allotjaments i que tinguin un comportament cívic. El comú també

proposa als turoperadors que incloguin agents cívics que guiïn i

controlin els seus grups. Els fulletons s'han editat amb quatre idiomes:

català, castellà, anglès i francès.