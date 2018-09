Charlie Villanueva , exjugador de la NBA que va militar en els Dallas Mavericks , ha denunciat, a través del seu compte de '< b> Twitter ', un curiós robatori del qual ha estat víctima .

Villanueva explica que un grup de lladres va entrar a casa seva i es va emportar el vàter del seu bany . Una cosa insòlita.

"Em van robar l'excusat … No m'ho invento. Encara espero a la policia", va tuitejar el jugador després donar avís a les autoritats . "Estic perdut. Qui roba un vàter? Per què el vàter, un vàter?", Va continuar escrivint.

Pel que sembla, és un dels robatoris més nets, ja no només per la naturalesa del sostret, que han vist els usuaris en les xarxes socials i per això, molts internautes aconsellen al jugador que centri les seves investigacions en el gremi de la fontaneria.

< blockquote class = "twitter-tweet" data-lang = "ca">

They stole mi toilet …… I'ma not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter. com / Go9BP3itSB

& mdash; Charlie Villanueva (@CVBelieve) 20 desembre 2017

< p>