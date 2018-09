Comencen a desfilar idees per a regals de Reis Mags. I, com no, també hi ha mini electrodomèstics a les llistes de suggeriments oa la carta a Ses Majestats. El robot aspirador és el regal estrella i el que potser veurem en moltes cases a partir del 6 de gener quan anem a visitar als nostres amics i familiars, però no té res a envejar als tradicionals; les característiques de les aspiradores Karcher , una marca amb cert recorregut en la seva categoria, evidencien la potència, la capacitat de la borsa i la seva especialitat, distingint per moquetes o sòls de diferents tipus i dissenys.

en una era com la que estem en què la domòtica ha deixat de ser una novetat i que multitud d'aparells estan automatitzats, sembla estrany que algú pugui encara comprar una aspiradora tradicional, una cafetera moca – de les de tota la vida – o una batedora en lloc de la coneguda Thermomix. Encara que sembli estrany, haver-los n'hi n'hi ha i és que, en realitat, l'únic que diferencia aquests objectes tradicionals dels moderns és la manera d'ocupació i l'edat i, en el cas de la cafetera, també el gust, ja que la textura del cafè no és la mateixa. El factor preu també és important, ja que els nous productes solen costar més, si bé és comú que s'ofereixi algun tipus de finançament que permeti el pagament a terminis en quotes mensuals perquè el desemborsament sembli més light.

En qualsevol cas, l'objectiu d'una aspiradora tradicional i un robot és el mateix: que la casa estigui neta. I si un es decanta finalment pel robot, a això caldria afegir: "que estigui neta i que no hagi de netejar-la jo".

En qualsevol cas, els aspectes tècnics principals a l'hora de decantar-se per un o altre equip són:

1.- Capacitat d'aspiració: estarà determinada per la potència, però no només, també pels raspalls o sistema de succió que tingui un i altre equip.

2.- Autonomia: també en els models tradicionals, se sol vendre molt les aspiradores sense cables, per la qual cosa és important comparar, dins de les peculiaritats dels dos models, quant tenen una i altra.

3.- Capacitat de la borsa: com s'ha dit a l'inici és un altre aspecte a valorar i s'estima que l'ideal seria de 3 litres aproximadament.

4.- Possibilitats i aplicacions: els robots tenen diferents maneres i encara que es vegin rodons, també poden arribar a les cantonades i els racons que pugui tenir una casa.

5.- Soroll: fins fa poc temps no va ser un aspecte tan valorat perquè s'associava per naturalesa a l'aspiradora. Els robots han acabat amb aquesta associació o, almenys, ho han disminuït bastant. També els models tradicionals intenten rebaixar-lo, arribant aproximadament als 90dB, 10dB més que els robots, encara que varia en cada cas.

6.- Preu i garantia: no és una variable definitiva, però marca diferències. Tant en aspiradores tradicionals com en robots, els preus poden variar molt, depenent del model, des de 40 & euro; fins a 1.000 & euro ;, el que compta és saber valorar el que s'està comprant i el que s'està pagant i tenir clar també què és el que cobreix la garantia i per quant de temps (normalment, com a mínim, són dos anys)