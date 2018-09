La moda del 'selfie' ha arribat a cotes insospitades.

Ja no només val fer-se una foto des de la cornisa d'un edifici o al costat de les vies del tren, comportaments perillosos i fins i tot reprotxables. Ara, The Tea Terrace, una cafeteria londinenca, ha creat el 'selfieccino', un nou nivell.

Aquesta cafeteria ha tingut la genial idea que cada persona, que ho desitgi, pugui beure la seva pròpia imatge, escumosa i fumejant, impresa en el seu cafè. Com ho senten. Els clients d'aquest establiment poden veure els seus rostres impresos en escuma del seu cafè per una mica més de 6 euros.

El procediment és més senzill del que es pot pensar a primera vista. Els clients envien, a través del seu WhatsApp, una imatge a la cafeteria, que al seu torn la remet a una màquina, batejada com 'Cino', que l'escaneja i la imprimeix en l'escuma del cafè. L'escuma fa servir un colorant comestible que no té gust, i el procés sol durar uns quatre minuts.

The Tea Terrace ha venut més de 400 d'aquests nous cafès en tan sols 3 dies des del seu llançament.

A # London cafe unveils the ' #selfieccino , 'allowing customers to print their façs on hot, frothy #coffee pic.twitter.com/nCwbOPmjKj

Make way for the 'selfieccino'. This London cafe offers self-portraits in froth. See pics. #selfieccino https: //t.co/Z8pOK7wtSm pic.twitter.com/nZFYNP4aqF

