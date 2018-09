El denominador força comú és, més enllà o més ençà de l'origen religiós d'aquest temps, és que entorn del Nadal celebrem i volem viure l'amor que pot tenir unes expressions ben variades. I també ja és temps de començar a viure la perspectiva d'un dia en què les estones de llum són cada cop més llargues.

A més d'aquests motius per celebrar se'n poden viure d'altres, mai no estan de més. Per alguns pot ser-ho reunir tota una família que no té oportunitat de veure's sovint, pels que estan enfadats pot ser-ho fer les paus…

Una manera de mostrar estimació pels altres és el desitjar-nos mútuament estar bé, per això ens diem bon Nadal o felices festes. Ho posem per les parets, ho posem amb llums al carrer, ens intercanviem postals, ja no tant, però sí messengers o watsapps amb aquest mateix missatge.

NADAL: TEMPS DE SOLIDARITAT

També celebrem l'amor estant més predisposats a ajudar-nos, a fer coses els uns pels altres, o regalant-nos coses. Per això, per Nadal, ens agrada recordar amb agraïment a algunes persones significatives i fer-los-hi algun obsequi (com abans era costum fer-li al teu metge, per exemple).

També per això, per Nadal s'organitzen més activitat solidàries, més recollides d'aliments, de diners o d'altres coses per aquells que en tenen menys.

Aquestes mostres d'una solidaritat, que sembla fer-se més efectiva per ser nadalenca, es multipliquen aquí i allà. En aquest país nostre, tan petit, sembla, a més, que aquestes mostres s'accentuïn. I pels que no fa tant que vivim aquí no ens deixen mai de sorprendre.

Notícies plenes d'esperit nadalenc, de bona companyia i de solidaritat com aquestes fan bo de llegir i de sentir:

La campanya de recollida de joguines

Fa un mes que arrencava la 25a campanya solidària de recollida de joguines a favor de Càritas, impulsada pel locutor de la Ràdio Nacional Andorrana Òscar Royo i Ràdio i Televisió d´Andorra amb la collaboració de MoraBanc. L'objectiu és garantir que per Nadal cap infant es quedi sense cap joguina.

La campanya de recollida d'aliments de Càritas

Des de l'1 de desembre, per exemple, el Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria collabora en la campanya de recapte d'aliments bàsics que porta a terme cada Nadal Càritas Parroquial. Per aquest motiu, s'ha habilitat un punt de recollida a la recepció del centre. Així, tothom que ho desitgi pot portar productes de primera necessitat com llet, oli, arròs, llegums o pasta. Sota el lema, “Esport Solidari”, es pretén ajudar a abastir el banc d'aliments de Càritas Parroquial. Altres establiments de la parròquia collaboren en aquest projecte.

La visita del copríncep a la presó

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va visitar dimecres el Centre Penitenciari de la Comella per oficiar la celebració de l'eucaristia nadalenca i també per interessar-se per la situació dels interns i dels funcionaris. Vives va incidir en la necessitat que el treball que es faci al centre estigui encaminat a la reinserció i va agrair als funcionaris la feina que duen a terme. Actualment al Centre Penitenciari de la Comella hi ha 43 interns.

Els Encants solidaris d'Unicef

El mercat solidari dels Encants, que es va celebrar del 28 de novembre al 15 de desembre, ve recollit 13.650,55 euros. Aquests diners es destinen al projecte que Unicef Andorra té al Congo, per facilitar l'accés als serveis bàsics, com l'educació o la sanitat, a les poblacions autòctones, seguint una estratègia nacional de protecció de drets. Als més de 13.000 recaptats, caldrà sumar-hi els més de 34.000 euros que es van recaptar amb els mini Encants del gener i el febrer i amb les dues edicions dels Encants Vintage.

Els dinars amb la gent gran de diverses parròquies

La parròquia de Sant Julià de Lòria va ser la més matinera en quant al dinar de Nadal adreçat a la gent gran, ja que el va celebrar el diumenge passat. Es va fer a les pistes interiors del centre esportiu i s'hi van aplegar prop de 150 padrins. A canvi de cinc euros, els avis han gaudit d'un dinar amb bona companyia. Els padrins van menjar una degustació d'embotits i pastes salades i de segon podien triar entre una sarsuela de peix o un tall rodó del país. Durant l'àpat, es va sortejar una cistella -a 3 euros la participació- i els beneficis recollits, així com els aconseguits amb el dinar, es van destinar a La Marató de TV3, que s'estava celebrant aquell mateix dia.

A Andorra la Vella, l'associació de la gent gran va celebrar dimecres la festa de Nadal, amb berenar, ball i el sorteig de quatre pernils que van comprar les cases pairals de la parròquia. La recaptació dels números que es van vendre es van entregar a Òscar Royo, responsable de la campanya de recollida de joguines que organitza cada any per aquestes dates a favor dels infants.

A Encamp, aquest dinar ja és una tradició més d'aquestes festes. També es va celebrar dimecres i va aplegar 157 padrins a l'hotel Guillem que van poder compartir un menú ben tradicional. Els padrins van menjar sopa de Nadal, escudella i carn d'olla i, de postres, neules i torrons. L'esdeveniment estava obert a tothom i tenia un cost de sis euros pels assistents i la resta l'assumia el comú encampadà.

Aquestes i d'altres iniciatives són bones maneres de DESEMBOLICAR EL NADAL del consum que ens enlluerna per arribar fins el cor de la petitesa més pregona. No creieu?

TRADICIÓ I TRADICIONS QUE ENVOLTEN EL NADAL

Aquest clima de festa i aquestes ganes d'estimar-nos fan que alguns esperits o personatges fantàstics també hi participin i ens facin els seus regals. Sobretot als nens. És un fet misteriós i cal respectar el misteri perquè si no es podria esvair l'efecte. És l'esperit del Nadal que es manifesta en fets extraordinaris.

Cada família s'encomana a algun o a alguns d'aquests esperits, amb el que pel motiu que sigui hi tenen una tradicional relació i esperen rebre els seus obsequis, sobretot pels més menuts. D'aquesta manera ho explica un reconegut pedagog català, Carles Armengol.

El Tió

En aquests dies, pot ser que un tronc d'arbre -el Tió-, convenientment alimentat, regali llaminadures o altres coses, després de sacsejar-lo amb un bastó. Hi ha diverses cançons o rituals que ho fan possible.

Sant Nicolau, el Pare Noel i Santa Claus

Alguns nens reben regals de Sant Nicolau, una persona molt bona que era molt amic dels nens, però del que se'n sap molt poca cosa.

A d'altres els hi porta obsequis l'”Esperit de Nadal”, representat per la figura del Pare Noel (el pare del Nadal) que veiem per tot arreu. Aquest mateix esperit altres li diuen Santa Claus, perquè així se l'anomena en altres llengües.

També hi ha qui creu que Pare Noel és el mateix esperit de Sant Nicolau que es fa present cada any en aquestes dates per alegrar els infants. Són personatges misteriosos dels que poc se sap, més enllà de que porten amb ells l'esperit d'aquestes festes. Els esperits es poden representar, però no es poden veure realment.

Els Mags o Reis d'Orient

Encara hi ha uns altres personatges dels que se sap que van visitar l'infant Jesús i li feren obsequis en el moment del naixement, fa més de 2.000 anys. Eren reis, o mags, o savis… que venien de l'orient, d'indrets molt llunyans a Betlem.

Avui se'ls imagina com a tres personatges fantàstics de llocs diferents -per això un és blanc, l'altre ros i el tercer negre-. Es posen al pessebre quan representem el naixement de Jesús i els rebem quan, de manera màgica, apareixen als pobles i ciutats, el vespre del 5 de gener.

Hi ha qui els escriu demanant regals que solen aparèixer el dia 6 de gener que és quan els cristians recorden la visita d'aquests personatges que va rebre Jesús, sent encara un nadó.