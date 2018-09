En aquest barri de Bristol estaven buscant una mesura perquè els ocells no defequessin damunt dels luxosos cotxes dels veïns que aparcaven per la zona i ho han aconseguit després de posar en marxa una mesura que fa el lloc inhabitable per als animals, ja que han col·locat una sèrie de pues en les branques dels arbres.

El fet va ser denunciat via twitter per una resident de la ciutat, Jennifer Garret, encara que pugui ser una mesura legal, ja que es tracta d'una zona privada.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees …?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed ?!

