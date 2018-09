El comú d'Escaldes-Engordany ha celebrat, aquest dijous a la tarda,

l'últim consell d'aquest any, on ha aprovat un pressupost de 29,76

milions d'euros pel 2018. El proper exercici econòmic preveu una

inversió de gairebé 9 milions d'euros, on les principals inversions

seran l'embelliment de l'avinguda Carlemany, la millora de les

instal·lacions esportives comunals, la separativa d'aigües de l'avinguda

Fiter i Rossell i la sala de vetlles del tanatori nacional.

A més, hi

ha una proposta de plurianuals de 5,2 milions d'euros addicionals per a

l'adequació de la parcel·la del futur aparcament de la part alta de la

parròquia, amb capacitat per a 600 places. El conseller de Liberals

d'Andorra, Marc Magallón, s'ha abstingut en la votació del pressupost,

mentre que la consellera del Partit Socialdemòcrata, Cèlia Vendrell, hi

ha votat en contra, justificant que no havien inclòs la partida de 1,3

milions per a Capesa.