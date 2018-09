A la ciutat de Houston, Estats Units, estava a punt de succeir un dels drames que estan sacsejant a molts dels petits empresaris que treballen cada dia per mantenir a flotació el treball per al qual s'han dedicat tota la seva vida.

Les xarxes socials tornen a enderrocar un nou mur en una de les històries que toquen el cor dels que la llegeixen. Un negoci abocat al tancament pel descens de l'índex de vendes de manera dràstica, estava a punt de donar-se per vençut, però va ser llavors quan una noia, de només 18 anys, va publicar un tweet en el qual es podia veure un vídeo, gravat per ella, en el qual parlava de la fleca del seu pare i demanava una mínima difusió als lectors.

En el tweet podíem llegir el següent: “Hola a tots. El meu pare té una petita fleca – restaurant. Ell mateix enforna el pa dolç. Ha estat pensant en tancar el negoci però jo no puc permetre que això passi. Corrin la veu: 1 retuit podria significar l'arribada d'un nou client potencial”.

HEY Yall MY DAD HAS a LITTLE PANADERIA / RESTAURANT. HE makes ALL OF THE PA DOLÇ himself. HE been THINKING ABOUT CLOSING BUT I CANT LET THAT Happen, SPRED THE WORD 1 RT COULD Bring IN A Potential CUSTOMER! LA CASA BAKERY AND CAFE 1002 HOGAN STREET 77009 !! & # 128.557; & # 128.557; pic.twitter.com/cc2fEDwuyB

& mdash; glo girl (@basicjackz) 6 desembre 2017